سلع انخفضت أسعارها خلال أسبوع.. بينها الحديد والدواجن

شهدت أسعار العديد من السلع الرئيسية في السوق المحلية انخفاضًا ملحوظًا خلال أسبوع، نتيجة جهود الدولة في توفير كميات كبيرة منها بأسعار جيدة، وزيادة الإفراجات الجمركية على العديد من السلع.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال منتصف تعاملات أمس الثلاثاء، لتسجل تراجعا بنحو 5 جنيهات، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، بعد أن سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2155 جنيها، مقارنة بـ2160 جنيها، سعر افتتاح السوق في التعاملات الصباحية، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذھب عیار 24

وسجل سعر جرام الذھب عیار 24 مبلغ 2463 جنيها للشراء، و2450 جنيها للبيع، مقارنة بـ2469 جنيها، سعر التعاملات الصباحية، بخسائر بلغت 6 جنيهات.

سعر جرام الذھب عیار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2155 جنيها للشراء، و2145 جنيها للبيع، مقارنة بـ2160 جنيهًا، سعر التعاملات الصباحية، بخسائر 5 جنيهات.

سعر جرام الذھب عیار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 1847 جنيها للشراء، و1838 جنيها للبيع، مقارنة بـ1851 جنيها سعر الجرام في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بخسائر 13 جنيهًا.

أسعار الحديد

وشهدت أسعار الحديد اليوم في الأسواق المصرية تراجعا ملحوظا، بعد أن سجلت الأسعار منذ منتصف يوليو الماضي، ثباتا بسبب التوازن بين العرض والطلب كما أن هناك توقعات باستقرار أسعار الحديد التي تم الإعلان عنها اليوم مع بداية شهر أغسطس حتي نهاية الشهر نفسه، وفقا لتصريحات شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وأوضحت الشعبة أنّ سعر طن حديد عز يبلغ في الأسواق المصرية 32 ألفا و135 جنيها، فيما يسجل حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها، وحديد بشاي 38 ألف جنيه، كما يسجل حديد المراكبي اليوم 32 ألفا و340 جنيها.

كما يسجل طن حديد المصريين اليوم الثلاثاء 32 ألفا و50 جنيها وحديد العشري 34 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر حديد الجارحي 37 ألف جنيه، وحديد مصر ستيل 31 ألفا و500 جنيه، فيما وصل سعر حديد الكومي إلى 31 و200 جنيه.

أسعار الدواجن

وزفت شعبة الدواجن بشرى بشأن أسعار «الفراخ» في الفترة المقبلة، حيث قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، إنَّ أسعار الدواجن ستشهد تراجعا جديدا خلال الفترة المقبلة في السوق، وهناك توازن قائم حاليا بين العرض والطلب.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأسعار انخفضت مرات عديدة خلال شهر يوليو الماضي، والسبب الرئيسي في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وقلة إقبال المواطنين على الشراء والافراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف.

أسعار الأسمنت

وتواصل أسعار الأسمنت، استقرارها في الأسواق المصرية، حيث لم يحدث بها أي تغير الثلاثاء، مع بداية شهر أغسطس، وفي ظل أن الأسعار شهدت في يوليو الماضي انخفاضا ملحوظا، وصل إلى 1000 جنيه، وفقا لما صرحت به شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

سبائك الذهب

وتراجعت أسعار سبائك الذهب الثلاثاء في مصر داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بنحو 5 جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2155 جنيهًا، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.