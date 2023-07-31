شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الحديد والإسمنت اليوم.. أعرف التفاصيل

سجلت أسعار الحديد والإسمنت في الأسواق المصرية استقراراً ملحوظاً، اليوم الاثنين، حيث لم تشهد الأسعار المعلنة منذ فترة طويلة أي تغير حتى الأن، تزامناً مع نهاية شهر يوليو 2023، حيث تنتظر الأسواق أسعار الحديد والإسمنت الجديدة، المتوقع الإعلان عنها غداً الثلاثاء، الموافق الأول من شهر أغسطس، بحسب تصريحات شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد والإسمنت في الأسواق اليوم الاثنين، والتي جاءت كما يلي:

سعر طن حديد عز

- بلغ سعر طن حديد عز 32135 جنيهاً.

- سجل حديد السويس للصلب 32050 جنيها.

- سجل حديد بشاي 38000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 32500 جنيه.

- سجل حديد المصريين 32050 جنيهاً للطن.

أسعار الحديد اليوم

- وصل سعر حديد الجارحي 37000 جنيه للطن.

- بلغ حديد مصر ستيل اليوم الاثنين 32500 جنيه.

- سجل حديد الكومي اليوم 32000 جنيه.

- بلغ سعر حديد العلا 31300 جنيه للطن.

- سجل حديد الجيوشي للصلب 32000 جنيه.

أسعار الإسمنت اليوم

- سجل سعر إسمنت المسلح اليوم 1750 جنيهاً للطن.

- بلغ سعر إسمنت المخصوص 1700 جنيه.

- كما سجل إسمنت جنوب الوادي 1710 جنيهات.

- وبلغ سعر إسمنت النصر 1700 جنيه.

سعر إسمنت حلوان

- فيما بلغ سعر إسمنت السويدي 1800 جنيه.

- سجل سعر إسمنت سيناء 42.5 اليوم الاثنين 1690 جنيهاً.

- وبلغ سعر إسمنت حلوان 1710 جنيهات للطن.

- كما بلغ سعر إسمنت التعمير 1740 جنيهاً.