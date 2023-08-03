تكريم 235 طالبا من المتميزين في المسابقات العلمية الدولية بكفر الشيخ

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، 235 طالباً وطالبة من المتميزين في المسابقات العلمية الدولية، منهم الحاصلينَ على ميداليات برونزية في الرياضيات، وشهادات الأولمبياد الدولية للغة الإنجليزية Hippo، التي تُجريها شركة اديوميتر مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من كافة المراحل التعليمية، بمدارس المحافظة.

تكريم 235 طالبًا وطالبة من المتميزين في المسابقات العلمية الدولية

جاء ذلك، بحضور المهندس حسن مشعل، مدير العلاقات العامة بشركة اديوميتر مصر، والمهندسة نهال حسن الدخيل، مديرة التسويق بالشركة، ومحمد مسعد، مسؤول التكريمات، وحلمى عبد الغفار، موجه عام الرياضيات، ووفاء أبو العطا، موجه عام اللغة الإنجليزية، وفوزي الطنوبي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، ولفيف من أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم باستلام الشهادات والميداليات.

وأكد وكيل الوزارة، في كلمته، الدور الذي تلعبه تلك المسابقات، حيث تهدف إلى خلق إثراء معرفي لدى الطلاب، وتعريفهم على ثقافة وعلوم الشعوب الأخرى ومن ثم خلق تنافس معرفي بينهم للاستفادة في رفع جودة التعليم في مصر، موصيًا الحضور من أولياء الأمور والمنسقين بزيادة وعي الطلاب بأهمية تلك المسابقات، وزيادة عدد المشاركين للوصول لأبعد مدى ممكن من الاستفادة بتلك المسابقة المثمرة.

إدخال مسابقة اللغة العربية تشجيعًا على نشر ثقافتها

وقدم المهندس حسن مشعل، مدير العلاقات العامة بشركة اديوميتر مصر، الشكر والتقدير للقائمين على الحفل والتنظيم الذي خرج من خلاله اللقاء في شكل لائق، ووعد بإدخال مسابقة اللغة العربية تشجيعًا على نشر ثقافتها، والبحث في لغة القرآن الكريم.

وفي نهاية الحفل، جرى أيضًا تكريم 24 منسقاً لكافة المدارس والمراكز المشاركة في المسابقات.