مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي يؤمن اقتحامات المستوطنين

ونشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عناصرها منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين، وفرضت قيودًا على دخول المصلّين للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت عددًا منهم عند بواباته الخارجية.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقَّوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدَّوا طقوسًا تلمودية.

اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين يوميًا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.