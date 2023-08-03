«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تعلن إسقاط 15 طائرة مسيرة في هجوم على كييف

أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، أنّها تمكنت من إسقاط نحو 15 طائرة مسيرة هاجمت العاصمة الأوكرانية كييف ليلا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية.

وذكرت الإدارة العسكرية لمدينة كييف، اليوم، أنّ هذا هو الهجوم الثامن على التوالي على كييف باستخدام ذخائر شاهد، ورغم أنّ الهجوم كان هائلا، إلا أنّه أضاف أنّه لم تقع إصابات أو خسائر مادية.

وأوضحت أنّ حالة التأهب لضربة جوية ليلية في كييف لمدة 3 ساعات هي المرة 820 التي يتم فيها إعلان حالة التأهب في العاصمة منذ بدء العمليات العسكرية الروسية.