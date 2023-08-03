«الزراعة» تتابع منظومة صرف الأسمدة في الدقهلية.. وتحذّر المتلاعبين

أجرى المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، زيارة إلى محافظة الدقهلية، لمتابعة الأسمدة الواردة والمنصرفة طبقا لمنظومة كارت الفلاح، وفحص بعض شكاوى المزارعين في مراكز المحافظة «طلخا وشربين ودكرنس» والجمعيات المركزية بالمحافظة.

كما شارك رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، في ندوة موسعة بحضور المهندس طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وبعض قيادات الزراعة والجمعية المركزية بالدقهلية.

تسهيل صرف الأسمدة ومتابعة عمليات الشحن وإجراءات حوكمة الأسمدة

وأكد عامر، تسهيل صرف الأسمدة ومتابعة عمليات الشحن وإجراءات حوكمة الأسمدة، وجرى تشكيل لجان من الإدارة المركزية للتعاون لمتابعة الأعمال في جميع مراكز المحافظة، لافتا إلى تسهيل إجراءات صرف الأسمدة على المزارعين خاصة بعد إدخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة، ووضع آليات جديدة للرقابة عليها.

مرونة في صرف الأسمدة ومحاسبة المقصرين

ولفت إلى أنّ العام الحالي يشهد مرونة في صرف الأسمدة، وسيتم محاسبة المقصرين أو المتلاعبين في الصرف، وتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة صرف الأسمدة والتواصل المستمر مع المزراعين لحل المشكلات التي تواجههم.