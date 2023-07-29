متحدث الحكومة: خفض كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة فقط

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن الحكومة قررت استيراد كميات من المازوت بقيم تتراوح بين 250 و300 مليون دولار من أجل محطات الكهرباء، مشيرا إلى ارتفاع أسعاره عالميا.

سعد: كميات الغاز التي تتجه لمحطات الكهرباء كما هي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كميات الغاز التي تتجه لمحطات الكهرباء كما هي دون تقليل.

وأردف السفير نادر سعد، أنه حال عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية ومخالفة التوقعات في أغسطس فإن ساعات تخفيف الأحمال تنخفض.

سعد: خفض كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة

وأشار إلى أنه جرى خفض كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة بنسبة تصل لـ20%، إذ أن تلك المصانع تستخدم الغاز كمدخل للإنتاج وليس مجرد وقود، وبعد تحسين الوضع وإعادة كميات الغاز إلى طبيعتها تستطيع تعويض إنتاجها.

واختتم المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه لا مساس بالغاز الموجه لباقي المصانع ولم يحدث قطع للكهرباء عنها؛ لأنه لا غنى عن الغاز كوقود بخلاف مصانع الأسمدة.