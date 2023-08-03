باحث بالتاريخ القبطي: زيارة العائلة المقدسة أهم ما حدث لمسيحيي مصر

قال الدكتور ماركو الأمين، الباحث في التاريخ القبطي أو الكنسي، إن مصر تحظى بالمكانة الثانية بعد أورشليم لدى المسيحيين، وتحوي أماكن ومزارات مسيحية وتعد واحدة من أهم الأماكن في تاريخ العالم المسيحي بصورة عامة سواء في أحداث حدثت في الكتاب المقدس أو في التاريخ المسيحي فيما بعد، متابعا: «زيارة المسيح والسيدة العذراء مع يوسف النجار لأرض مصر كانت أهم الأمور التي حدثت في مصر بالنسبة للمسيحيين».

تطور غير مسبوق بمسار العائلة المقدسة

وأضاف «الأمين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم هبة ماهر والمذاع عبر فضائية «DMC»: «نشهد اهتماما وتطورا غير مسبوق بمسار رحلة العائلة المقدسة، فضلا عن تطوير كثيرا من المزاروات المسيحية في الصعيد بصورة تتناسب مع قيمتها الأثرية والسياحية»، مشيرا إلى أنه تم تطوير نقطتين من مسار العائلة المقدسة وافتتاحهما حسب تصريحات وزارة السياحة.

العمل في مسار العائلة المقدسة

وتابع: «هناك الكثير من النقاط الخاصة برحلة العائلة المقدسة التي تم الانتهاء منها، فضلا عن وجود بعض النقاط التي يتم إضافة بعض اللمسات الأخيرة للمسار»، مشيرا إلى أن العمل في مسار العائلة المقدسة بدأ عام 2017 بعد زيارة بابا الفاتيكان لمصر، وبدأ وضعه على الخريطة العالمية للسياحة، ومن ثم أصدر بابا الفاتيكان اعتمادا لخط مسار العائلة المقدسة كأحد نقاط الحج المسيحي لدى المسيحيين الكاثوليك على مستوى العالم.