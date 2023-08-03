موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر.. «اعرف هتظبط ساعتك إمتى»

على مدار الشهور القليلة الماضية، أقر مجلس الوزراء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، منذ الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة بهم لمدة 60 دقيقة، بعد أن أقر مجلس النواب الموافقة على العمل به في إحدى الجلسات البرلمانية.

وجاء قرار تطبيق التوقيت الصيفي، بهدف توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، وتوضح «الوطن»، في هذا التقرير موعد انتهاء التوقيت الصيفي، في مصر، والذي جاء كالتالي:

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

ويستمر التوقيت الصيفي في مصر الذي بدأ آخر جمعة من شهر أبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ليتبقى من الزمن ما يقرب من 3 أشهر على انتهاء العمل به، وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، والذي يتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، ليكون إجمالي المدة التي تم تطبيق التوقيت الصيفي بها 6 أشهر كاملة.

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

كان مجلس الوزراء قد أعلن بدء تطبيق التوقيت الصيفي مع آخر جمعة في شهر أبريل الماضي، حتى يتم الاستفادة منه عدة فوائد، وتتمثل في الآتي:

1- ترشيد الطاقة والكهرباء والسولار والمواد البترولية والغاز.

2- كان الغرض من تطبيقه توفير مبلغ قدره 150 مليون دولار من استهلاك الكهرباء.

3- توفير عملة صعبة.

- توفير استيراد الغاز بمبلغ قدره 25 مليون دولار.