السفير السعودي يفتتح مركز «تأشير» بالقاهرة.. يقدم خدمات التأشيرة الإلكترونية

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، المقر الرئيس لمركز خدمات التأشيرات «تأشير»، التابع للشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن سليمان العمود، والوزير المفوض مدير إدارة الخصائص الحيوية بوزارة الخارجية فهد بن سالم أبو اثنين، ورئيس القسم القنصلي بالسفارة سلطان بن فراج السبيعي، وفق بيان للسفارة.

استقبال 2400 جواز سفر في اليوم

ويقع المقر الرئيس لمركز «تأشير» بمنطقة القطامية على الطريق الدائري، بما يحقق سهولة الوصول إليه، كما يبلغ عدد الأفرع الرئيسة له في مصر 11 فرعا تغطي القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، وتصل الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد إلى استقبال 2400 جواز سفر في اليوم، ويعمل على إنجازها نحو 80 موظفا، بما فيهم موظفو البريد السريع الذي يقومون بإرسال الجوازات بعد إنهاء إجراءاتها إلى عناوين أصحابها في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

مركز «تأشير» يحل محل شركة تسهيل

وتفقد السفير المركز، واطلع على سير العمل، واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات التي يقدمها المركز لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة، وأعرب عن ارتياحه لما شاهده من المستوى المتطور في تقديم الخدمات برؤية جديدة وأساليب حديثة.

تطبيق المملكة لخدمة التأشيرات الإلكترونية

وأوضح «نقلي» أنّ عمل المركز الجديد يتواكب مع تطبيق المملكة لخدمة التأشيرات الإلكترونية في مصر، التي تهدف إلى أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من وزارة الخارجية المُعلن عنها شهر مايو الماضي، وأكد السفير نقلي أن ذلك يعكس ما تشهده المملكة من تطور فى مجال تقديم الخدمات الحكومية والمجالات الأخرى، وفق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030.