أسامة نقلي: 80 ألف سائح سعودي زاروا مصر خلال أغسطس الماضي

كشف السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، عن عدد السائحين السعوديين الذين زاروا مصر خلال الشهر الماضي، قائلا إنّ وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني أخبره بأن عدد السائحين السعوديين وصل إلى 80 ألف زائر سعودي.

نقلي: السياحة السعودية بمصر تتركز في 4 مناطق

وأضاف «نقلي»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ السائحين السعوديين يتجولون ما بين الساحل الشمالي وشرم الشيخ وما بين القاهرة والأقصر، لافتا أنه تم فتح السفر ما بين المملكة ومصر قبل 3 أشهر.

السياحة من القطاعات الحديثة في المملكة

ولفت السفير أنه يكون سعيًدا عندما يجد نموا في العلاقات أو بُعدا جديدا فيما بين البلدين الشقيقتين، من خلال تعزيز التعاون في قطاع السياحة، خاصة أنه يعد قطاعا حديثا في المملكة بفضل التنمية الكبيرة خلال السنوات الماضية.

مصر هي البلد الرائدة سياحيا في العالم

وأشار إلى أن مصر هي البلد الرائدة سياحيا في العالم، ولديها تجربة ثرية وبرامج قوية، لذلك لابد وأن يكون هناك تعاون بين قطاع السياحة بين مصر والسعودية.

برامج سياحية بين مصر والسعودية والأردن

وأوضح أن وزير السياحة السعودي، أنه أجرى مباحثات مع نظيره المصري خلال زيارته للقاهرة، والتي تجاوزت مسألة توقيع البروتكولات أو مذكرات التفاهم فقط، إلى عمل برامج سياحية مشتركة تخدم مصر والسعودية والأردن.