تراجع 1100 جنيه في سعر طن الأرز الأبيض بكفر الشيخ اليوم  

سجل سعر الأرز الأبيض في كفر الشيخ، اليوم الخميس، تراجعًا لعدد من الأصناف خاصة عريض الحبة، وفقًا لحالات البيع والشراء التي تمت بالأسواق الحرة والمتاجر في مختلف مدن وقري الإقليم.

سعر الأرز الأبيض في كفر الشيخ

وأكد حاتم عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر الأرز الأبيض في كفر الشيخ، شهد تراجعًا يصب في مصلحة جموع المستهلكين، إذ جاءت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة «السائب»، 19 ألفًا و400 جنيه بواقع تراجع 1100 جنيه لكل طن.

- كما سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب»، 17 ألفًا و100جنيه بواقع تراجع 1000 جنيه لكل طن.

- كما سجل سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة»،21 ألفًا و800 جنيه بواقع تراجع 300 جنيه لكل طن.

- بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض «كسر» 3%، مبلغ 24 ألف جنيه بواقع تراجع بلغ 400 جنيه لكل طن.

توفر كميات كبيرة من الأرز الأبيض

وأشار إلى أنّ الأرز الأبيض متوفر بكميات كبيرة، لافتاً أن محافظة كفر الشيخ تنتج نحو مليون و50 ألف طن أرز أبيض على مستوى المحافظات بنحو 4 ملايين طن أرز أبيض.