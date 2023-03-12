«شعبة الأرز»: لا يوجد نقص في الأسواق.. و«الأبيض أرخص من الشعير»

كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، تفاصيل توافر الأرز في الأسواق مع دخول شهر رمضان خلال أسبوعين، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في توافر هذه السلعة على مدار العام بالأسواق.

أسعار الأرز الأبيض في معارض أهلا رمضان أرخص من الأرز الشعير

وقال شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أسعار الأرز الأبيض في معارض أهلا رمضان أرخص من الأرز الشعير؛ مؤكدًا أنه موجود ومتوافر، ولا توجد أزمة في الأرز.

وأضاف رئيس شعبة الأرز، مساء اليوم الأحد، أن الأرز متوافر على مدار العام، مؤكدًا أن الأرز المستورد سيصل منتصف الشهر الجاري، كما سيتم استقدام أرز تمويني من الخارج، نافيًا أن تشهد الأسواق أي نقص في سلعة الأرز على مدار العام.

انخفاض أسعار الأرز

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت انخفاض أسعار الأرز والزيت والسكر، في معارض أهلا رمضان المنتشرة في كل محافظات الجمهورية.

كما انخفضت أسعار الأرز في فروع المجمعات الاستهلاكية أيضا، وسط تكثيف الضخ السلعي لسد حاجة المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.