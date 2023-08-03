آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2023.. بدأت اليوم

بدأ منذ ساعات قليلة فتح باب تقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة 2023 على النتيجة، ورغم تأكيد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجابات الطلاب تم تصحيحها بدقة شديدة إلكترونيا، إلا أن هناك بعض الطلاب الذين يتشككون في تلك الدرجات التي حصلوا عليها، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2023.

وبعد ساعات قليلة من فتح التقديم للتظلمات، بدأ الطلاب يسجلون بموقع تقديم التظلمات لتقديم الطلب في المواد التي يرغبون بها، وتوضح «الوطن»، خلال هذا التقرير آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، والتي جاءت كالتالي:

آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، إذ يظل باب التقديم للتظلمات مفتوحا لمدة 15 يوما، ما يعني أنه من المقرر أن يتم غلقة يوم الخميس 17 أغسطس.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

وبعد تحديد آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم تظلمات الثانوية العامة، إذ يصل سعر المادة الواحدة إلى 200 جنيه، وفي حالة إذا كان يرغب الطالب في تقديم التظلم لمادتين يتم دفع مبلغ 400 جنيه.

خطوات التقديم على تظلمات الثانوية العامة 2023

- يقوم الراغب في التقديم على تظلمات الثانوية العامة 2023 بالدخول على رابط تقديم التظلمات من هــــنا.

- ثم يقوم الطالب بإدخال البريد الموحد الخاص به.

- ثم يتم إدخال البيانات الخاصة به.

- ثم بعد ذلك يختار الشعبة.

- ومن ثم يقوم باختيار المادة التي يرغب في تقديم تظلم بها.