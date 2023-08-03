أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في القاهرة والمحافظات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية، والتي بدأت اليوم للراغبين من الطلاب في تقديم تظلمات على أي من المواد الراغبين فيها، سواء التقديم اليدوي، أو من خلال رابط إلكتروني على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في القاهرة والجيزة

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في القاهرة الكبرى، موجودة في المدينة التعليمية بحي السادس من أكتوبر، وتضم 6 مديريات، وهي «الجيزة، القاهرة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، وبني سويف».

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في المحافظات

- تستقبل للجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (أ)، والكائنة داخل مدرسة المشير أحمد إسماعيل فى شارع المنشأ بجوار استاد الإسكندرية، تظلمات الطلاب من محافظات «الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، مطروح».

- تستقبل لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب)، تظلمات الطلاب من محافظات «دمياط - الشرقية - الدقهلية»، وهى داخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة.

- لجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسماعيلية، والكائن داخل المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية، يستقبل تظلمات الطلاب من محافظات «الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، بورسعيد، السويس».

- لجنة النظام والمراقبة بقطاع أسيوط، والكائنة في مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي، تظلمات الطلاب من محافظات «الوادي الجديد، المنيا، أسيوط، سوهاج».

- لجنة النظام والمراقبة فى قطاع قنا، الكائنة بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بجوار مستشفى الهلال بقنا، وتستقبل تظلمات «أسوان، الأقصر، قنا، البحر الأحمر».