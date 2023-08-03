تعرف على مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية لعام 2023

تعد كلية الذكاء الاصطناعي من أهم الكليات التي تكون هدفا لكثير من طلاب الثانوية العامة، خاصة مع المجالات التكنولوجية الكبيرة التي يحتاجها سوق العمل، وتشغل مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية لعام 2023 اهتمام قطاع كبير من الطلاب وأولياء الأمور قبل بدء تنسيق الثانوية العامة.

مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية لعام 2023

وأكد الدكتور أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي، أن الكلية من أهم الكليات التكنولوجية التي تهم الطلاب على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية لعام 2023 تنقسم إلى قسمين، حيث يوجد قسمان بالمجان ورسومهما مثل باقي الكليات الحكومية بقيمة 900 جنيه، وهما قسم ذكاء الآلة، وقسم علوم البيانات.

مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

وتابع، أن مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية لعام 2023 للقسمين الآخرين برسوم 7500 جنيه في الترم الواحد، وهما قسم الأمن السيبراني، وقسم النظم الهندسة الذكية.

مميزات كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية

وأوضح أن كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية، مجهزة على أعلى مستوى علمي وتقني، وتحتوي على معامل ذكية مميزة، وألف جهاز كمبيوتر، وبنية تحتية رقمية هائلة، ووسائل تعليمية مميزة، بهدف تنفيذ البرامج الدراسية الحديثة لخدمة الطلاب، خاصة أن الكلية تقبل الطلاب على مستوى الجمهورية.

ووجَّه رسالة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية، قائلا «في ظل التطور الهائل في المجال التكنولوجي في مختلف المؤسسات والجهات فإن الكلية توفر أحدث النظم العلمية وتؤهل الطلاب لسوق العمل، خاصة مع وجود أقسام تحتل الصدارة بين الوظائف المطلوبة في سوق العمل»، مؤكدا أن الكلية يتم فيها دراسة مزيج بين الهندسة والحاسبات، مشيرا إلى أنها تنافس على المستويين العلمي والتقني أهم الجامعات في مصر.

وأشار إلى أن الكلية ضمت في أول سنة عمل 100 طالب فقط، وفي العام الماضي تم قبول 400 طالب وطالبة، ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2023 نفس عدد العام الماضي.