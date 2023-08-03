عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، وقرب بدء تنسيق المرحلة الأولي، تشغل مصاريف جامعة المنوفية 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية، اهتمام آلاف الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الرسوم الثانوية التي يتم دفعها، وتحتوي الجامعة على عدد كبير من الكليات العملية والنظرية والتي سنتناولها خلال السطور التالية.

مصاريف كليات جامعة المنوفية 2023

وتتراوح مصاريف جامعة المنوفية 2023 في جميع الكليات العلمية والأدبية بين 700 جنيه وحتى 1300 وفق كل كلية، بخلاف بعض الكليات التي تحتوي على بعض البرامج التي تصل تكلفتها إلى 7500 جنيه في الترم الواحد مثل كلية الذكاء الاصطناعي وكلية التجارة قسم إنجليزي.

مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية 2023

وأكد الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي، أن مصاريف الكلية تحتوي على جزئين الأول بقيمة 900 جنيه، وهما قسم ذكاء الآلة، وقسم علوم البيانات وقسمين آخرين بقيمة 7500 جنيها في الترم الواحد، وهما قسم الأمن السيبراني، وقسم النظم الهندسة الذكية، مؤكداً أن الكلية تشهد طفرة علمية وتكنولوجية كبيرة في التخصصات الموجودة بها.

مصاريف كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية 2023

من جانبه أوضح الدكتور حمدي وتوت وكيل كلية التربية الرياضية، أن الكلية من أهم الكليات التي لها مستقبل في مجال التوظيف، وعن مصاريف كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية 2023 أكد أنها 1100 جنيه فقط مثل باقي الكليات الحكومية، موضحاً أنها تضم العديد من الأقسام العملية والعلمية المختلفة والتي تؤهل الطلاب لسوق العمل.

وجاءت مصاريف كلية الطب جامعة المنوفية، بحد أدنى 800 جنيه وحتي 1300 جنيه في العام لكل طالب، وفق المعلن العام الماضي، وتضم الكلية 32 قسما علميا، كما جاءت مصاريف كلية الهندسة جامعة المنوفية 1100 جنيها وفق المعلن العام الماضي من إدارة الكلية.

الأوراق المطلوبة من الطلاب للتقديم في كليات جامعة المنوفية

ويقوم الطلاب بتجهيز أوارقهم للالتحاق بجميع الكليات في جامعة المنوفية، وتم تحديد المستندات والتالية لتقديمها عند الالتحاق بالكلية:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.