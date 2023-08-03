محافظ كفر الشيخ يكرم محمد وليد صاحب المركز الأول في تحدي القراءة العربي

هنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الطالب محمد وليد صفر عبد اللطيف، ابن محافظة كفر الشيخ، الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي، وخالد بدر الدين فكرون، موجه عام المكتبات، لحصده لقب أفضل مشرف على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة العربي، موجهاً الشكر لأسرة الطالب، ولوكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبد الله.

تكريم الطالب وموجه عام المكتبات

وعلى جانب، آخر كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب محمد وليد، وخالد بدر الدين، موجه عام المكتبات، في مكتبه، بعد تكريم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للطالب والموجه العام في الحفل الختامي للدورة السابعة من مسابقة تحدي القراءة العربي والتي حظيت هذا العام بمشاركة واسعة من كافة أنحاء الوطن العربي لما يربو على 15 مليون مشترك.

وقدّم وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير للطالب وأسرته الداعمين له، مشيداً بروح التعاون بين توجيه عام المكتبات الذي توج بحصاد المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإشراف، مؤكداً علي دور القراءة وأهميتها في بناء الشخصية، وخلق جيل مثقف ومطلع على شتى العلوم والثقافات، ومن ثم يستطيع مواجهة كافة التحديات في المستقبل.

مسابقة تحدي القراءة العربي

جدير بالذكر، أنّ مسابقة تحدى القراءة العربي تهدف إلى ترسيخ القراءة والمطالعة والتحصيل العلمى والمعرفى ثقافة يومية فى حياة الطلاب، وتعزيز مكانة اللغة العربية ودورها فى نقل وإنتاج ونشر المعرفة والمشاركة فى إثراء التقدم البشرى، وتعزيز أهمية القراءة المعرفية فى بناء مهارات التعلم الذاتى، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يُرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويشجع الحوار والانفتاح الحضارى والإنساني.