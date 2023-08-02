معلومات عن الدورة 7 لمسابقة تحدي القراءة العربي: شارك بها 12500 من ذوي الهمم

اختتمت مساء أمس، فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة «تحدي القراءة العربي»، والتي أقيمت بإحدى المسارح الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من طلاب وزارة التربية والتعليم من اجل تكريم المتميزين بها.

ترصد الوطن 5 معلومات عن الدورة السابعة

- شهد حفل ختام الدورة حضور عدد من الشخصيات الثقافية والتعليمية على المستوى المصري والاماراتي أبرزها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

- شارك في الموسم السابع من المسابقة ما يقرب من 12500 طالب من ذوي الهمم بالإضافة الى أكثر من 37 ألف مشرف في أكثر من 26 مدرسة في أنحاء جمهورية مصر العربية.

- شارك طلاب مصر في جميع دورات تحدي القراءة العربي منذ إطلاقه في العام 2015.

24 مليون طالب شارك في فعاليات النسخة

- في 7 دورات كاملة خلال السنوات السبع الماضية شارك نحو 104 ملايين طالب وطالبة في الوطن العربي وأبناء الجاليات العربية.

- سجلت الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية بلغت 24 مليون و800 ألف طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم يمثلون أكثر من 188 ألف مدرسة وبإشراف نحو 150 ألف مشرف ومشرفة.