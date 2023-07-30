مدير مشروع «تحدي القراءة العربي»: طلاب الأزهر سجلوا مشاركات قياسية

قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إننا نحتفل اليوم بتتويج أبطال الدورة السابعة من مشروع تحدي القراءة العربي، على مستوى الأزهر، وقد سجل الطلاب مشاركة قياسية في هذه الدورة، إذ شارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة.

وأضاف أن المشاركة القياسية من طلاب وطالبات الأزهر في الدورة السابعة امتدادا لمشاركاتهم المتميزة في جميع الدورات السابقة، وهذا يعكس الرؤى المشتركة بين مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والأزهر الشريف في ضرورة الاهتمام باللغة العربية والحث على القراءة.

تشجيع الأجيال الجديدة على استخدام اللغة العربية

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، خلال حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع الأجيال الجديدة على استخدام اللغة العربية في تعاملاتهم اليومية والعناية بالقراءة، فضلا عن التشجيع على القراءة والتعلم وتطوير المهارات واكتساب المعارف.

وأكد أن الأزهر الشريف شريك دائم في النجاح الذي تحققه مبادرة تحدي القراءة العربي، وكان لتعاونه مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الدور الحاسم في نجاح تصفيات الدورة السابعة، فكل الشكر لمن ساهم في إنجاح هذه الدورة.

وأشار إلى أن مشاركة طلاب وطالبات الأزهر الشريف دور مهم في الإنجازات القياسية التي حققها مشروع تحدي القراءة العربي في دورته السابعة، التي استقطبت أكثر من 24 مليونًا و800 ألف طالب وطالبة من 46 دولة حول العالم، وهذه المشاركة القياسية تعكس اهتمام الأجيال الصاعدة بالقراءة وحرصها على بناء مستقبلٍ عربيٍ أفضل قائم على المعرفة، مقدمًا التهنئة لأبطال تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف، وإلى المعاهد المتميزة والمشرفين المتميزين وللمشاركين والفائزين من فئة أصحاب الهمم، كما قدم التهنئة إلى أولياء أمور الطلاب والطالبات الفائزين والمشاركين.

ونظم الأزهر الشريف اليوم الأحد بالتعاون مع مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد العالمية» احتفالية كبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات، لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع «تحدي القراءة العربي» في نسخته السابعة، بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ونخبة من قيادات الأزهر الشريف والقائمين على المشروع، وذلك بعد منافسة بين نحو مليوني طالب من 9516 معهدًا، أشرف عليهم 7900 معلمٍ ومعلمةٍ.