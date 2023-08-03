ضبط طن ونصف قمح في مخزن بدون ترخيص بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين من ضبط كمية من القمح المحلي في مخزن بدون ترخيص بمدينة فوه.

وتمكنت حملة مباحث التموين من ضبط مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بمدينة فوه، وعُثر بحوزته على طن و510 كيلوات قمح محلى، بغرض بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

فرض الرقابة اللازمة على حركة تداول محصول القمح بكفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في وقت سابق بتذليل العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لموسم عام 2023، للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.