ضبط المتهم باستخدام مادة مشتعلة في مشاجرة بمصر الجديدة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور لقيام أحد الأشخاص بالقاهرة بسكب مادة مشتعلة على جانب الطريق وضبط مرتكب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد تداول منشور مدعوم بصورة عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنًا سكب أحد الأشخاص مادة مشتعلة بجانب الطريق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية، وبمواجهته قرر بحدوث مشاجرة بين شقيقه وجاره، فارتكب على إثرها الواقعة لمناصرة شقيقه دون إصابات أو تلفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.