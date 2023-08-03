تجديد حبس المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بالشروق.. اعرف العقوبة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

ضبط المتهمين بالاتجار بمخدر الحشيش

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بمزاولة نشاطاً إجرامياً حيث تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة الشروق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما، حال استقلالهما سيارة أجرة بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلوجرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمول، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني للمتهمين بحيازة المخدرات

وأكد المحامي محمود عبدالله خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.