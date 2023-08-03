تفاصيل حادث طريق مصر إسكندرية الصحراوي.. وأسماء المصابين

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أهالي حادث طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالقرب من محافظة الجيزة، والتي أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين إثر حادث تصادم مروع بين ميكروباص وتروسيكل يحمل أغناما، وجرى نقل المتوفي إلى ثلاجة المستشفى والمصابين لتلقي العلاج.

تفاصيل حادث طريق مصر اسكندرية الصحراوي

ترجع أحداث الواقعة عندما ورد اتصالا هاتفيًا إلى غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين في حادث طريق مصر إسكندرية الصحراوية، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، كما تصادف مرور سيارتين ملاكي واصطدما ببعضهما وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين، وجرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

أسماء المصابين حادث طريق مصر اسكندرية الصحراوي

وفقًا للتحريات الأولية التي تمت بمعرفة ضباط الشرطة حول حادث طريق مصر إسكندرية الصحراوي تبين أن المتوفي يدعى مفتي عزت ع يبلغ من العمر 45 سنة، مقيم بأسيوط كما تبين إصابة 10 أشخاص بالحادث، وهم: أحمد جابر م م، يبلغ من العمر 6 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة، وصفاء على ح ص، تبلغ من العمر 64 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيمن، وطلعت محمد عبد المنعم ع يبلغ من العمر 12سنة، كدمة بالركبة اليسرى، وفؤاد عبد الرجال جمعة، يبلغ من العمر 27 سنة، مركز بدر، كدمات متفرقة بالظهر، اشتباه كسر بالساق الأيمن، ويوسف مصطفي عزت،يبلغ من العمر 10 سنوات، اشتباه نزيف بالمخ، وحمدي توفيق حلمي، يبلغ من العمر 37 سنة، كدمة بالعمود الفقري، وعبدالرحمن حمدي توفيق، يبلغ من العمر11سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى، وندى محمد زكي، يبلغ من العمر 26 سنة، كدمه بالرأس، مريم علي أبو العينين يبلغ من العمر 15 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محسن أحمد محمود يبلغ من العمر 76سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

تحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بالتصريح بدفن جثمان المتوفي عقب الانتهاء من الإجراءات.