«الداخلية»: ضبط شاب لتعديه على كلب بسلاح أبيض في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من مفوض عن إحدى مؤسسات حماية الحيوان التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، برصد المؤسسة تداول مقطع فيديو يتضمن معاتبة سيدة لأحد الأشخاص لتعديه بسكين على كلب، وإصابته بجرح قطعي في الوجه بدائرة القسم.

التعدي على كلب بسلاح أبيض في الجيزة

وبالفحص حددت أجهزة الأمن المشكو في حقه، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم يحمل جنسية إحدى الدول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حال وجوده أمام المطعم محل عمله، وعلل قيامه بذلك لقيام الكلب بالتصرف بأسلوب عدائي تجاه قطط الشوارع، واتخذت الإجراءات القانونية.