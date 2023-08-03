محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 96%

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023، بحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد المحافظ أنّ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بلغ 10 آلاف و840 طالبا وطالبة بمحافظة كفر الشيخ، وبلغ عدد الحاضرين 10 آلاف و46 طالبا وطالبة، نجح منهم 9 آلاف و678 طالبا وطالبة، فيما تغيب عن الامتحانات 794 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 96.34%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّه فيما يتعلق بترتيب الإدارات حسب نسبة النجاح بامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2023، جاءت إدارة سيدي غازي بالمركز الأول بنسبة 100%، تلتها إدارات سيدي سالم، وفوه، ومطوبس، والرياض، وغرب كفر الشيخ، وقلين، وبرج البرلس، والحامول، ودسوق، وشرق كفر الشيخ، وبيلا، وبلطيم.

اعتماد نتيجة الإعدادية المهنية 2023

واعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية 2023 بنسبة نجاح بلغت 100%، حيث تقدم للامتحان 31 طالباوطالبة حضر منهم 16 طالبا وطالبة، وتغيب منهم 15 طالبا وطالبة، ونجح منهم 16 طالبا وطالبة.