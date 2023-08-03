ضبط 4 قضايا تهريب وتحرير 1823 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، خلال 24 ساعة، استمرارًا لجهودها في خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة

في مجال مكافحة جرائم تهريب العملات النقدية، تم ضبط 4 قضايا، بينما جرى ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، فضلا عن تحرير 1823 مخالفة مرورية متنوعة.

مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 28 قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 185 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجالي مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط 4 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.