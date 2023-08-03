لطلاب الثانوية العامة.. تفاصيل الكشف الطبي المتقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة

حددت وزارة الداخلية آليات اختيار طلاب كلية الشرطة، وألزمت جميع طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة أن يجتازوا 8 اختبارات وهي «المقاس والقوام والطبي والنفسي والسمات والرياضي والطبي المتقدم والهيئة»، حتى يتسنى لهم الانضمام إلى كلية الشرطة، وتحقيق أحلامهم بالالتحاق أكاديمية الشرطة المصرية.

الكشف الطبي المتقدم

أكاديمة الشرطة وضعت خطوات هامة لاختيار الطلاب المتقدمين إليها،ومن بين تلك الخطوات الهامة أن يجتاز الطالب الكشف الطبي المتقدم، ويضم مجموعة من الاختبارات الطبية التي يمر بها المتقدم لكلية الشرطة، إذ يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي:

- موجات صوتية على «القلب– البطن».

- رسم مخ كهربائي

- مقياس سمع تقليدي.

- فحص نسبة السكر بالدم «صائم – مفطر».

- وظائف الكبد والكليتين.

- الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

فحص طبي دقيق

ويتضمن الكشف الطبي المتقدم فحص طبي شامل ودقيق للطالب من خلال الآشعة والتحاليل الطبية حتى يتم التأكد من لياقته البدنية بشكل تام، ويعد الكشف الطبي المتقدم هو قبل اختبار الهيئة الأخير، يتم إعلان أسماء المقبولين في كلية الشرطة لتنتهي مرحلة الاختبار، وتبدأ بعدها مرحلة الدراسة داخل أكاديمية الشرطة لمدة 4 سنوات، وبعدها يتم الإعلان عن حفل التخرج من أكاديمية الشرطة، وانضمام الخريجين الجدد بعد حمل صفة ملازم تحت الاختبار لمدة 6 أشهر.