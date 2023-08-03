وفاة شاب من الفيوم بعد زفافه بشهرين.. اكتشف إصابته بالسرطان قبل رحيله بأيام

خيّمت حالة من الحزن على أهالي محافظة الفيوم، عقب وفاة عريس بعد شهرين من زفافه، بعد اكتشافه إصابته بالسرطان قبل وفاته بأيام قليلة، حيث استيقظ أهالي مركز سنورس على نبأ وفاة عماد حمدي، 23 سنة، الذي تزوّج قبل شهرين، بعدما قضى أعوامًا في الغربة لتجهيز نفسه والزواج ولتوفير حياة كريمة لأسرته، إلا أنّ فرحته لم تدم طويلًا.

سنوات طويلة من التعب والشقاء قضاها الشاب الراحل ابن مركز سنورس بمحافظة الفيوم في العمل بإحدى الدول العربية، يواصل الليل بالنهار للعمل لتوفير وادخار ما يستطيع من مال ليتمكن من بناء شقة وتدبير نفقات الزواج ليكوّن أسرة ويوفر حياة كريمة لنفسه ولأسرته، تكللت بالزواج الذي لم تدم فرحته إلا أياما قليلة فقط.

سافر لإحدى الدول العربية

وقال «محمد»، أحد أقارب الشاب الراحل في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّهم استيقظوا على وفاة شاب، وهو أحد أقاربه وصديقه المقرب عماد حمدي، أنهى دراسته وسافر إلى إحدى الدول العربية للعمل وتحسين مستوى الحياة المعيشية، ليتمكن من تجهيز نفسه للزواج وتأسيس منزل وأسرة.

تزوج قبل 60 يومًا فقط

وأشار إلى أنّ عريس الجنة الراحل، تمكن بالفعل من بناء شقة، وشراء شبكة، وأثاث وتقدم لخطبة إحدى الفتيات، وأتم زواجه قبل شهرين، وكان فرحته شديدة هو وأسرته بتأسيس أسرة خاصة به.

أصيب بالسرطان بصورة مفاجئة

وأشار إلى أنّ بعد زفافه بعدة أيام أصيب ببعض الأعراض الصحية، وخضع لبعض الفحوصات الطبية والكشف والتحاليل، وفوجئوا بإصابته بسرطان الدم وأنّه في مرحلة متأخرة من المرض، وخضع للعلاج ولكن حالته كانت تسوء اليوم تلو الآخر، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بالسرطان.

تشييع جنازة الشاب الراحل

وأشار إلى أنّه جرى تشييع جثمان الشاب الراحل «عريس الجنة» صباح اليوم، من مسقط رأسه بمركز سنورس، ليوارى جثمانه الثرى بمقابر أسرته، وسط انهيار عروسه وأسرته وأقاربه وأصدقائه، الذين تضاعفت أحزانهم بوفاته شابًا في مقتبل العمر، وأنّه لم يتمكن من الفرحة بتحقيق حلمه أو قضاء وقت مع عروسته.

دفتر عزاء الشاب الراحل

وتحوّلت صفحات زملاء وأقارب وأصدقاء الشاب الراحل إلى دفتر عزاء، حيث نعاه زملائه بكلمات مؤثرة داعين له بالرحمة والمغفرة ولعروسه وأسرته بالصبر والسلوان.