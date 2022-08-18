حُزن بالفيوم بعد وفاة شاب متأثراً بإصابته في حادث على طريق «جرفس»

خيّمت حالة من الحزن على أهالي محافظة الفيوم، عقب وفاة شاب في بداية العقد الثاني من العمر، متأثراً بإصابته بنزيف داخلي وارتجاج في المخ، إثر تعرضه لحادث تصادم خلال قيادة سيارته الملاكي على طريق «جرفس - الفيوم»، صباح اليوم الخميس، حيث تم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنّه فارق الحياة مساء اليوم، تاركاً حزناً كبيراً في قلوب كل من يعرفونه، وتحوّلت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء في الشاب الراحل.

بلاغ بإصابة شاب في حادث بسنورس

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أحمد المغازي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع وإصابة شاب بإصابات خطيرة جراء الحادث، وجرى نقله يصارع الموت إلى مستشفى الفيوم العام.

وفاة الشاب أثناء محاولة إنقاذه

وعقب نقله إلى مستشفى الفيوم العام بساعات، توفي الشاب «أحمد خالد أحمد سعد»، 24 سنة، خريج المعهد العالي لعلوم الكومبيوتر، ومقيم بمنطقة «التعاونيات»، في نطاق قسم شرطة أول الفيوم، أثناء محاولة الأطباء إنقاذ حياته، متأثراً بإصابته بنزيف داخلي وارتجاج بالمخ.

صديقه: «كان شديد الأدب»

وقال «محمود محمد»، أحد أصدقاء الشاب الراحل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ «أحمد كان شديد الأخلاق والطيبة، ويعرف بأنّه صاحب صاحبه»، مؤكداً أنّ «كل من يعرفه أصيب بصدمة فور معرفة خبر وفاته»، وأضاف أنّ أسرته في حالة صدمة، خصوصاً والدته، موضحاً أنّ أسرته تُنهي الآن تصاريح الدفن لإخراج الجثة من مشرحة الفيوم، تمهيداً لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

دفتر عزاء للشاب على صفحات «فيسبوك»

وتحوّلت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى دفتر عزاء في الشاب الراحل، وتسابق الجميع في الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، بالإضافة إلى ذكر محاسن الشاب الراحل، وصفاته الطيبة.