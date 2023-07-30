رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في محافظة الفيوم.. الموعد والأوراق المطلوبة

كشفت مديرية التربية والتعليم، عن رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في محافظة الفيوم، حيث من المقرر أن تظهر النتيجة رسميًا بعد غدٍ الثلاثاء 1 أغسطس المُقبل، حتى يتمكن أولياء الأمور من معرفة المدرسة التي قبلت التحاق طفله لكي يتمكن من تقديم ملف الطالب والأوراق المطلوبة ودفع المصروفات خلال 15 يومَا من تاريخ إعلان النتيجة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في محافظة الفيوم، والأوراق المطلوبة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط نتيجة رياض الأطفال 2023

وأوضحت أمل أنور، مسؤول العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ رابط نتيجة رياض الأطفال 2023 في محافظة الفيوم هو نفس رابط النتيجة الخاص بوزارة التربية والعليم، حيث لم يتم تخصيص رابط خاص بالمحافظة فقط، وتم الاكتفاء برابط الوزارة.

متى تظهر نتيجة رياض الأطفال؟

وأشارت إلى أنّ موعد نتيجة رياض الأطفال 2023، والإعلان عن التنسيق رسميًا سيبدأ من يوم الثلاثاء المُقبل الموافق 1 أغسطس، حيث يتمكن ولي الأمر من معرفة نتيجة التنسيق عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هـنـا، ثم إدخال الرقم القومي لولي أمر الطفل، وكلمة المرور التي سجلها أثناء التقديم، ويسجل الدخول، وستظهر نتيجة التنسيق فورًا.

متى يتم التقديم لرياض الأطفال 2023؟

وأشارت إلى أنّ التقديم لرياض الأطفال 2023 يبدأ فور معرفة نتيجة التنسيق، ويستمر لمدة 15 يومًا من تاريخ النتيجة، حيث يقوم ولي أمر الطفل خلال هذه الفترة بتقديم أوراق طفله في المدرسة التي تم ترشيحه إليها وسداد المصروفات، وإلا يتم إلغاء طلب التقديم الخاص بالطفل.

أوراق تقديم رياض الأطفال 2023

وبينّت أنّ أوراق تقديم رياض الأطفال 2023 تتمثل في الأوراق الآتية:

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل أو الطفلة وصورتين منها.

- صور بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل أو الطفلة.

- 6 صور حديثة للطفل بخلفية بيضاء.

- بطاقة التأمين الصحي الخاصة بالطفل وطوابع التأمين الصحي المطلوبة.

- إيصال مياه أو كهرباء أو عقد إيجار يثبت محل سكن الطالب.

- ملف تقديم لرياض الأطفال وطوابع وحافظة أوراق.

- حافظة بلاستيك لحفظ ملف وأوراق الطفل.