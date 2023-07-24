الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر تشارك في مؤتمر «احترام الخليقة»

شارك الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر «احترام الخليقة تمجيد للخالق»، الذي تنظمه رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط «A.T.I.M.E»، اليوم الاثنين، في إكليريكية الأقباط الكاثوليك في المعادي، بحضور البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، وممثلين عن مختلف الكنائس وعن مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط.

كلمة بطريرك الأقباط الكاثوليك في المؤتمر

وخلال كلمته، أكد البطريرك أهمية الدور الذي يلعبه هذا المؤتمر في توحيد روحانية القلب المسيحي، الذي يجب أن يكون حاضراً بالفعل قبل الكلام.

ورحب البطريرك ترحيباً بكل الحضور، وشدد على أن المكان هو بيت للجميع، بعد أن صلى مع المشاركين والضيوف وبارك انطلاقة المؤتمر.

فعاليات المؤتمر

ويستمر المؤتمر حتى يوم الأحد المقبل، ويتضمن فعاليات عديدة من محاضرات ودروس وورشات عمل وزيارات ولقاءات مختلفة، تمثل خبرة مسكونية عظيمة تضم الكنائس من عدة ثقافات وبلدان.

الجدير بالذكر أن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية، أرسلت اثنين من الشمامسة الإكليريكيين لتمثيلها في المؤتمر، وهما الشماسان مارسيل عبد اللطيف وجون كورية، من دير مار أفرام السرياني في معرة صيدنايا، دمشق.