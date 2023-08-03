تحذيرات للمصطافين من خطورة تيار السحب في بلطيم.. ونصائح لتجنب الغرق

حذر مجلس مدينة مصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، جموع المصطافين عبر لوحات إرشادية، من خطورة تيارات سحب الماء، وذلك طبقًا لما صدر من تحذيرات من قبل هيئة الأرصاد الجوية للمدن الساحلية، والشواطئ، حفاظًا على أرواح المواطنين من حدوث أي حالات غرق، وكذلك طرق النجاة حال تعرض أي مصطاف لهذا الأمر.

تيار السحب بالشواطئ

وكشف محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة، في مصيف بلطيم لـ«الوطن»، أنّ بيان هيئة الأرصاد الجوية، حذر المدن والمصايف الساحلية ومنها مصيف بلطيم، من خطورة تيار السحب، وكذلك طرق التعامل معه، كالتالي:

- تيار السحب هو عبارة عن تيار مائي شديد، يتحرك بسرعة كبيرة فى اتجاه البحر، وتتراوح سرعته بين «2.5:0.5»، متر في الثانية، وهو يعد أسرع من أي سباح أوليمبي.

- كما يبدأ تيار السحب من عمق متر تقريبًا، ويحدث في معظم الشواطئ الرملية التي بها أمواج مرتفعة، وتعود مرة أخرى البحر.

- تعود المياه كأنها نهر يتحرك بسرعة كبيرة داخل البحر، ليجرف تيار السحب أي شيء في طريقه، حيث يسحبه داخل البحر.

التعرف على تيارات السحب

كما أشار «محمود»، إلى أن بيان هيئة الأرصاد للمدن الساحلية، تضمن أيضًا الآتي:

- يكون الماء في مناطق تيار السحب هادئًا.

- يظهر الماء معكرًا بالرمال أكثر من المناطق المحيطة به.

- تظهر المياه المحيطة بتيار السحب بلون أغمق.

- تيار السحب هو منطقة مائية هادئة بين الأمواج المرتفعة من اليمين واليسار.

طرق التعامل مع تيار السحب حال الوقوع فيه

- يجب حال الوقوع في تيار السحب، عدم السباحة باتجاه الشاطئ، لأن ذلك سوف يستنفذ كامل طاقة الشخص مع أول موجة ويعرضه للغرق.

- يجب السباحة بشكل موازى مع الشاطئ حتى يستطيع الشخص أن يخرج من منطقة تيار السحب، ثم السباحة مع الأمواج باتجاه الشاطئ عقب ذلك.