تنسيق المرحلة الثانية للتعليم الفني في محافظة الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للتعليم الفني 2023 محافظة الشرقية بمعدل 5 درجات، وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية لكل أقسام التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) طبقا للكشوف المرفقة.

تنسيق المرحلة الثانية للتعليم الفني 2023 محافظة الشرقية

أوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني جاء تيسيرا على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية العامة والفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الإعدادية

وأشار إلى أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي بلغ 136ألفا و838 طالبا، حضر منهم 135ألفا و706 طلاب، ونجح منهم 116ألفا و583 طالبا، وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 85.91%.

وجاء النزول بتنسيق المرحلة الثانية للتعليم الفني 2023 محافظة الشرقية على النحو التالي:

- الزقازيق الزراعية العسكرية المشتركة 215 بدلا من 220.

- الشهيد عبد الحليم عطية الزراعية بفاقوس 215 بدلا من 220.

- الشهيد ميلاد سعد جورجي العسكرية بديرب 210 بدلا من 215.

- الحسينية الزراعية المشتركة 210 درجة بدلا من 215.

- منيا القمح الزراعية المشتركة 215 درجة بدلا من 220.

- كفر صقر الزراعية المشتركة 215 درجة بدلا من 220.

- السلام الزراعية المشتركة ببلبيس 210 درجة بدلا من 215.

- عاطف خليل الزراعية المشتركة 215 درجة بدلا من 220.

- الصالحية الجديدة الزراعية المشتركة 210 درجة بدلا من 215.

وللاطلاع على بقية الدرجات يمكن الاطلاع على الجدول التالي: