تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 في البحيرة.. اعرف الحد الأدنى

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 بالبحيرة بالمدارس الخاصة والرسمية واللغات، وجاء الحد الأدنى بـ228 درجة للبنين والفتيات والدارسين باللغة الإنجليزية.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة في بيان إن الإدارات التعليمية والمدارس مستمرة عقب إعلان تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 بالبحيرة بقبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

توفير أماكن لكل طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة

وأضاف أن جميع أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالدور الأول والثاني متوفر لهم أماكن بالمدارس الثانوية بالمحافظة سواء بالثانوية العامة أو الثانوية الفنية، حيث أن عدد الأماكن المتاحة بمدارس التعليم الثانوي الفني والعام بمحافظة البحيرة للعام الدراسـي الحالي تبلغ 600 فصل بكثافة 50 طالبا، بإجمالي 30 ألف طالب وطالبة.