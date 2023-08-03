تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثانية.. «اعرف المناسب لك»
كتب:
أحمد أبوضيف
01:26 م | الخميس 03 أغسطس 2023
تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثانية
كشفت مصادر بوزارة التعليم العال والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثانية والحدود الدنيا للمرحلة لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وأنه من المقرر أن تنطلق المرحلة عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور.
تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثانية
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثانية، سيكون به عددا من الأماكن الشاغرة في كليات الحاسبات والمعلومات والتجارة والإعلام والآداب والمعاهد الفنية الصحية والعديد من الكليات النظرية، لافتة إلى أن كل طلاب الثانوية العامة 2023 لهم أماكن في الجامعات والمعاهد الحكومية على مستوى الجمهورية.
تنسيق الجامعات 2023
وتستعرض «الوطن»، الحدود لـتنسيق الكليات 2022 علمي رياضة حكومي المرحلة الثانية، كتنسيق استرشادي لطلاب الثانوية:
هندسة دمياط 362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
هندسة عين شمس 361
هندسة بور سعيد 359
هندسة طنطا 358
هندسة كفر الشيخ 355
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
هندسة الإسكندرية 353
هندسة بنها 353
هندسة السويس 352
هندسة حلوان 352
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351
هندسة حلوان بالمطرية 350
هندسة سوهاج 350
هندسة الفيوم 348
هندسة أسوان 347
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346
هندسة المنيا 345
هندسة أسيوط 344
هندسة جنوب الوادي 344
هندسة الطاقة أسوان 343
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335
معهد فني صحى بور سعيد 335
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334
علوم البترول والتعدين مطروح 333
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331
حاسبات ومعلومات العريش رياضة 330
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328