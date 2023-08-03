تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثانية.. «اعرف المناسب لك»

كشفت مصادر بوزارة التعليم العال والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثانية والحدود الدنيا للمرحلة لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وأنه من المقرر أن تنطلق المرحلة عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور.

تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثانية

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة حكومي المرحلة الثانية، سيكون به عددا من الأماكن الشاغرة في كليات الحاسبات والمعلومات والتجارة والإعلام والآداب والمعاهد الفنية الصحية والعديد من الكليات النظرية، لافتة إلى أن كل طلاب الثانوية العامة 2023 لهم أماكن في الجامعات والمعاهد الحكومية على مستوى الجمهورية.

تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن»، الحدود لـتنسيق الكليات 2022 علمي رياضة حكومي المرحلة الثانية، كتنسيق استرشادي لطلاب الثانوية:

هندسة دمياط 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

هندسة عين شمس 361

هندسة بور سعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة كفر الشيخ 355

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354

هندسة الإسكندرية 353

هندسة بنها 353

هندسة السويس 352

هندسة حلوان 352

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351

هندسة حلوان بالمطرية 350

هندسة سوهاج 350

هندسة الفيوم 348

هندسة أسوان 347

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346

هندسة المنيا 345

هندسة أسيوط 344

هندسة جنوب الوادي 344

هندسة الطاقة أسوان 343

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 343

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335

معهد فني صحى بور سعيد 335

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334

علوم البترول والتعدين مطروح 333

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 332

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 332

حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 331

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331

حاسبات ومعلومات العريش رياضة 330

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 330

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328