تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثانية.. اعرف التوقعات

يترقب الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى لشعبة العلمية، ويتساءلون عن تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع بعد المقبل بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق الأولى وفقاً لما كشفت عنه مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثانية

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوقعات لتنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثانية، يؤكد وجود أماكن شاغرة للشعبة بمختلف الكليات العلمية والنظرية ماعدا كليات الطب البشري أو طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة.

تنسيق الجامعات 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2022 علمي علوم حكومي لعدد من الجامعات وهي:

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

طب بيطري المنصورة 365

طب بيطري سوهاج 364

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363

طب بيطري الزقازيق 363

طب بيطري عين شمس 363

طب بيطري كفر الشيخ 363

هندسة الزقازيق 363

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362

طب بيطري المنوفية 362

طب بيطري دمنهور 362

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361

طب بيطري الإسكندرية 361

طب بيطري أسيوط 361

هندسة عين شمس 361

حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها علوم 360

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360

ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360

طب بيطري القاهرة 360

طب بيطري بنها 360

طب بيطري جنوب الوادي 360

حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359

حاسبات ومعلومات السويس علوم 359

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359

طب بيطري المنيا 359

هندسة بور سعيد 359

حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358

طب بيطري مدينة السادات 358

هندسة طنطا 358

حاسبات ومعلومات العريش علوم 357

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357

طب بيطري أسوان 357

طب بيطري بني سويف 357

طب بيطري مطروح 356.5

طب بيطري العريش356

طب بيطري الوادي الجديد 356

ألسن كفر الشيخ 355

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351

تمريض بور سعيد 351

تمريض طنطا 344

هندسة أسيوط 344