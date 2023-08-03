تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثانية.. اعرف التوقعات
كتب:
أحمد أبوضيف
12:27 م | الخميس 03 أغسطس 2023
تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثانية- تعبيرية
يترقب الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، الذين لم يحالفهم الحظ في المرحلة الأولى لشعبة العلمية، ويتساءلون عن تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع بعد المقبل بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق الأولى وفقاً لما كشفت عنه مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثانية
وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوقعات لتنسيق الكليات 2023 علمي علوم حكومي المرحلة الثانية، يؤكد وجود أماكن شاغرة للشعبة بمختلف الكليات العلمية والنظرية ماعدا كليات الطب البشري أو طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة.
تنسيق الجامعات 2023
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الحدود الدنيا لتنسيق الكليات 2022 علمي علوم حكومي لعدد من الجامعات وهي:
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 365
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
طب بيطري المنصورة 365
طب بيطري سوهاج 364
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 363
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 363
طب بيطري الزقازيق 363
طب بيطري عين شمس 363
طب بيطري كفر الشيخ 363
هندسة الزقازيق 363
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 362
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 362
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 362
طب بيطري المنوفية 362
طب بيطري دمنهور 362
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 361
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 361
طب بيطري الإسكندرية 361
طب بيطري أسيوط 361
هندسة عين شمس 361
حاسبات و ذكاء اصطناعي بنها علوم 360
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 360
طب بيطري القاهرة 360
طب بيطري بنها 360
طب بيطري جنوب الوادي 360
حاسبات و ذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 359
حاسبات ومعلومات السويس علوم 359
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 359
طب بيطري المنيا 359
هندسة بور سعيد 359
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم 358
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 358
طب بيطري مدينة السادات 358
هندسة طنطا 358
حاسبات ومعلومات العريش علوم 357
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 357
طب بيطري أسوان 357
طب بيطري بني سويف 357
طب بيطري مطروح 356.5
طب بيطري العريش356
طب بيطري الوادي الجديد 356
ألسن كفر الشيخ 355
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 354
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف 351
تمريض بور سعيد 351
تمريض طنطا 344
هندسة أسيوط 344