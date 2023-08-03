هل تظلمات الثانوية العامة يمكن أن تنصف الطالب؟.. «التعليم» تجيب

هل تظلمات الثانوية العامة يمكن أن تنصف الطالب؟.. سؤال يشغل بال الكثير من طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور المتضررين من نتائجهم والراغبين في تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023، وخاصة في ظل نظام التصحيح والذي يعتمد علي تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بشكل كامل.

هل تظلمات الثانوية العامة يمكن أن تنصف الطالب؟

وأجاب مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تساؤل هل تظلمات الثانوية العامة يمكن أن تنصف الطالب؟، قائلا إنه يحق لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم التقدم بتظلم في جميع المواد لو أرادوا، من خلال التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بداية من اليوم الخميس، للتأكد من حصولهم على حقهم ودرجاتهم كاملة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» في إجابته على تساؤل هل تظلمات الثانوية العامة يمكن أن تنصف الطالب؟، أن الطالب يطلع على نموذج الإجابة ليتأكد من حصوله على حقه كاملاً، ويقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه في ورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع، ليتم فحصها، ولا يمكن رفع درجة طالب إلا بعد عمل مذكرة عرض على الشؤون القانونية محدد فيها سبب الزيادة بالنسبة لأي طالب ثم إلى الكنترول بالزيادة المقررة ثم التنسيق.

«التعليم»: الطلاب سيحصلون على حقوقهم

وتابع المصدر، أن أي طالب بالثانوية العامة يثبت له زيادة في درجاته بعد تقدم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة يحصل عليها فورا دون تردد، ويتم إبلاغ مكتب التنسيق لتعديل درجات الطلاب.

في نفس السياق، وجهت وزارة التعليم، طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة في منافذ الدفع.