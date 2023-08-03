تحرير 105 محاضر متنوعة في حملات تموينية بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة وضبط الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع و المنتجات، التي أسفرت عن تحرير 105 محاضر تموينية متنوعة.

تحرير محاضر تموينية في مطاي

وفى هذا السياق، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى إنّ الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 20 محضرا تموينيا للمخابز البلدية بمجلس قروي منبال، شملت (نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، بالإضافة إلى ضبط أغذية ومشروبات وسلع مجهولة المصدر، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة، أنّ الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين، نفذت حملة على المخابز البلدية بقرية الشيخ مسعود، إذ حررت 15 محضرا تموينيا شملت (نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بون).

فيما أشار الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، إلى أنّ حملات المركز بالتعاون مع إدارة التموين، حررت 10 محاضر تموينية لعدم الإعلان وذبح خارج المجازر ولعدم وجود سجل تفتيش وعدم وجود شهادات صحية.

وفي أبو قرقاص، قال تاج أبو سداح رئيس المركز، إن الوحدة المحلية حررت 34 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية على المخابز والمحال التجارية، وجرى ضبط سلع بدون فواتير ومنتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط سيارة محملة بـ طني دقيق مدعم، وتحرير محضر تجميع سلع مدعمة بغرض البيع في السوق السوداء، وجرى التحفظ على السيارة وكمية الدقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 14 محضرا تموينيا

وفي ديرمواس، أشار عامر طه رئيس المركز، إلى تحرير 14 محضرا تموينيا خلال حملات على المحال التجارية، تنوعت بين غلق في المواعيد وعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن المقررات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي بني مزار، حررت الوحدة المحلية، 12 محضرًا تموينيًا خلال حملات على المحال التجارية منها 8 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية إلى جانب ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.