تعيين وكلاء لكليتي التربية الرياضية والسياحة والفنادق في المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عددا من القرارات، بتجديد تعيين وكلاء كلية التربية الرياضية، وتعيين وكيلين بكلية السياحة والفنادق.

تعين وكلاء الكليات بجامعة المنيا

وشملت قرارت رئيس جامعة المنيا تجديد تعيين عمرو سليمان محمد، وكيلاً لشؤون التعليم والطلاب، وعاطف عبد الرحمن سيد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعبد العزيز محمد عبد العزيز لشؤون خدمة المجتمع بكلية التربية الرياضية.

كما أصدر رئيس جامعة المنيا قراريين بتعيين كل من يسري عزت حسين وكيلاً لشؤون التعليم والطلاب، وسمير مصطفى كمال لشؤون الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق.

تبني رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية

ووجه «فرحات» وكلاء الكليات إلى أهمية تعاون وكلاء الكليات وبذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشرافية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، إلى جانب المساهمة في معاونة القيادات الجامعية في تبني رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية، في تعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ إلى جانب معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري.

ومن المقرر أن تصدر قرارات من رئيس جامعة المنيا تباعا لتعين وكلاء في جميع كليات الجامعة البالغ عددها 20 كلية، خلال شهر أغسطس الجاري، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.