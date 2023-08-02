الجهات المستثناة من العمل «أون لاين» يوم الأحد كل أسبوع في المنيا

أصدر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، كتابا دوريا خاصا بتنظيم العمل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023، بالإشارة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع

ونص قرار محافظ المنيا، أنه اعتبارا من الأحد 6 أغسطس حتى الأحد الأخير من نفس الشهر سيكون العمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع لكل العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، على اختلاف مستوياتها وكذا مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب والجهات التابعة لها بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك مديريتا الشؤون الصحية والتربية والتعليم، ويكون لمديري المديريتين المشار إليهما السلطة التقديرية بشأن السماح لبعض العاملين بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال المدة المشار إليها بعاليه، وبما يرونه محققا للصالح العام وحسن سير العمل .

الجهات المستثناة من تنفيذ القرار بالمنيا

واستثنى المحافظ من القرار شاغلي الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية، وكذلك غرف العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بالإضافة إلى كافة المختصين بالرصد والتعامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة ومديريتي الزراعة والإصلاح الزراعى والإدارات التابعة لهما .

كما شدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية.