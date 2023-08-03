مصاريف كلية الآداب جامعة سوهاج لعام 2023.. اعرف الأقسام المتاحة والشروط

مصاريف كلية الآداب جامعة سوهاج لعام 2023 تشغل بال الآلاف من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، خاصة بعدما إعلان تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، والذي من المقرر أن يبدأ السبت المقبل.

وعن مصاريف كلية الآداب جامعة سوهاج قال الدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج، إن مصاريف الكلية في العام الماضي 2022/ 2023، جاءت للفرقة الأولى انتظام بـ720.50، وانتساب بـ1167، وللفرقة الثانية والثالثة جاءت لطلاب الانتظام 792.50، والانتساب 1139، وللفرقة الرابعة انتظام 792.50، و1239.

وأضاف أن كلية الآداب من أقدم الكليات في جامعة سوهاج، إذ تتميز بوجود أقسام وبرامج تمكن الطالب من الالتحاق ببعض الكليات التي تتطلب مجاميع مرتفعة مثل كلية الإعلام حيث يوجد بديلا عنها قسم الإعلام، وكلية اللغات والترجمة يوجد بديلا عنها العديد من الأقسام، مثل قسم اللغة الفرنسية والإنجليزية.

أقسام كلية الآداب جامعة سوهاج لعام 2023

وأشار عميد أداب سوهاج إلى أن أقسام كلية الآداب في جامعة سوهاج جاءت على النحو التالي:

قسم اللغة العربية

قسم الإعلام

قسم اللغة الفرنسية

قسم الدراسات الإسلامية

قسم المكتبات والمعلومات

قسم اللغات الشرقية

قسم اللغة الإنجليزية

قسم التاريخ

قسم علم النفس

قسم الفلسفة

قسم الاجتماع

قسم الجغرافيا

قسم الدراسات اليونانية واللاتينية

الأوراق المطلوبة للتقديم لكلية الآداب جامعة سوهاج لعام 2023

- أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقا لما أقره وزارة التعليم العالي.

- أصل شهادة الميلاد

- أصل شهادة الثانوية العامة

- أصل شهادة الميلاد

- صور شخصية للطالب

- صورة البطاقة الشخصية

- طلب الالتحاق بالكلية.

- طوابع خدمات تعليمية.