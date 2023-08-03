مصاريف كلية الآداب بجامعة المنصورة 2023.. الانتظام بـ282 جنيها

يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة، في معرفة مصاريف كلية الآداب بجامعة المنصورة 2023، وتتميز الكلية بأنها تلتزم بالتميز في إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والعالمية، حيث يوجد بها 10 أقسام علمية، بالإضافة إلى 5 برامج بنظام الساعات المعتمدة، وفق الموقع الرسمي للكلية.

مصاريف كلية الآداب بجامعة المنصورة 2023

تستعرض «الوطن» فيما يلي، مصاريف كلية الآداب بجامعة المنصورة 2023، لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية، إذ تتراوح مصاريفها للانتظام 282 جنيهًا، والانتساب 700 جنيه، ويمكن لطلاب الانتساب التحويل إلى الانتظام، بشروط حصول الطالب على تقدير عام جيد على الأقل.

وتتنوع أقسام كلية الآداب جامعة المنصورة، حيث يوجد بها 10 أقسام، وهي: «اللغة العربية، علم النفس، الفلسفة، الآثار الإسلامية، الآثار المصرية القديمة، الوثائق والمكتبات والمعلومات، الجغرافيا، اللغة الإنجليزية، اللغات الشرقية، الدراسات اليونانية واللاتينية، الإعلام».

برامج نوعية بنظام الساعات المعتمدة

ووفقًا لموقعها الرسمي، فتحت كلية الآداب جامعة المنصورة خلال السنوات الأخيرة، 5 برامج نوعية بنظام الساعات المعتمدة، وهي: «اللغة الفرنسية التخصصية، المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها‏، برنامج اللغة الإيطالية وآدابها، البرنامج التخصصي للغة الإنجليزية والترجمة».