يدرس الطالب في كلية الآداب مجموعة متنوعة من العلوم الإنسانية، بما في ذلك اللغة العربية واللغات الأجنبية والتاريخ والفلسفة والأدب والعلوم الاجتماعية، وتُعد كلية الآداب من أقدم كليات الجامعة، وتضم العديد من الأقسام العلمية والأكاديمية التي تقدم برامج أكاديمية متنوعة في مختلف التخصصات لذلك إليك كل ما تريد معرفته عن كلية الآداب والأوراق المطلوبة للتقديم.

كما تتمتع كلية الآداب بمكانة علمية مرموقة على المستوى المحلي والدولي، وتخرج العديد من المثقفين والأكاديميين البارزين الذين أثروا في الحياة الثقافية والعلمية في مصر والعالم العربي، ومن خلال السطور التالية نقدم كل ما تريد معرفته عن كلية الآداب والأورق المطلوبة للتقديم والمصروفات والأقسام.

مواد كلية الآداب

تختلف مواد كلية الآداب من جامعة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، تشمل هذه المواد:

اللغة العربية والأدب العربي، اللغات الأجنبية، التاريخ، الفلسفة، علم النفس، علم الاجتماع، الإعلام، الفنون، الاجتماع.

أقسام كلية الآداب

تتكون كلية الآداب في جامعة القاهرة من 14 قسمًا، وهي:

اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، اللغة الإيطالية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، اللغة الصينية وآدابها، اللغة اليابانية وآدابها، الدراسات الإسلامية، علم النفس، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا، علم الاجتماع،علم الآثار، المكتبات والمعلومات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الآداب

1- استمارة التقديم الإلكترونى المسجل بها رغباتك وبيانتك من على الموقع الرسمى للكلية

2- أصل إستمارة النجاح فى الثانوية العامة + 2 صورة منها

3- أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر + 2 صورة منها

4- نموذج {2جند} + نموذج (6 أو 7 جند) للطلاب للذكور فقط

5- صورة بطاقة الرقم القومى

6- بطاقة الترشيح النهائية

7- عدد {6} صور شخصية مدون عليها إسم الطالب

مصاريف كلية الآداب 2023/2024

بلغت مصروفات كلية الآداب 555 جنيه للساعة المعتمدة الواحدة، ومصروفات كلية الآداب في البرنامج الشامل في السنة 439 جنيه، ويتم دفع المصاريف إلكترونيا بالفيزا أو من خلال فوري.