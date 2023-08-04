لطلاب الثانوية العامة.. بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات غدا

تنطلق، غدا السبت 5 أغسطس، أعمال منظومة تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2023، وتستمر لمدة 5 أيام، وتنتهي يوم الأربعاء 9 أغسطس، لـ112 ألفا و240 طالبا إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المطلوبين لتنسيق المرحلة الأولى 2023.

بدء المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني 2023

ويتمكن طلاب الثانوية العامة، من تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2023، من موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

- فتح رابط موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- تسجيل الرغبات للطالب بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

حددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2023، والذي جاء كالتالي.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023

- 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وعدد الطلاب المطلوب 22 ألف و304 طلاب.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2023

- 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب المطلوب 15 ألفا و13 طالبا.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023

- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وعدد الطلاب المطلوب 74 ألف و923 طالبا.