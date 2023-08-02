تنسيق الجامعات 2023.. خطوات تسجيل الرغبات من موقع التنسيق

تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، يوم السبت المقبل 5 أغسطس مع فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، والذي يستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، وفقا لقرار الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.

تنسيق الجامعات 2023 .. خطوات بدء تسجيل الرغبات

وأعلنت وزارة التعليم العالي، بدء تنسيق الجامعات 2023، السبت المقبل، موضحة خطوات بدء تسجيل الرغبات من موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى 2023 علمي وأدبي، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، كالتالي:

- فتح رابط موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- تسجيل الرغبات للطالب بالترتيب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

قواعد ترتيب رغبات طلاب الثانوية العامة 2023

ونوهت وزارة التعليم العالي، إلى قواعد ترتيب رغبات طلاب الثانوية العامة 2023، ضمن إعلانها تفاصيل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023، كالتالي:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا أجريت تعديلًا لرغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتمّ التنسيق وفقا لآخر تعديل أجريته.