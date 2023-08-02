تفاصيل منظومة التنسيق الإلكتروني.. المرحلة الأولى تبدأ خلال 72 ساعة

تنطلق أعمال منظومة التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة 2023، السبت المقبل 5 أغسطس ولمدة 5 أيام، وتنتهي يوم الأربعاء 9 أغسطس، لـ112 ألفا و240 طالبا إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المطلوبين لتنسيق المرحلة الأولى 2023.

منظومة التنسيق الإلكتروني

وأكدت وزارة التعليم العالي، أنّ خدمات منظومة التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات القبول في الجامعات والمعاهد متاحة مجانا على الرابط الرسمي لموقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2023

وجاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبتين علمي وأدبي 2023، رسميا، كما يلي.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023

- 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، وعدد الطلاب المطلوب 22 ألف و304 طالبا.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2023

- 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب المطلوب 15 ألفا و13 طالبا.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023

- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وعدد الطلاب المطلوب 74 ألف و923 طالب.

مزايا منظومة التنسيق الإلكتروني

وذكرت وزارة التعليم العالي، أنّ منظومة التنسيق الإلكتروني لها عدة مزايا، كما يلي.

- التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق، كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير.

- يسجل الطالب رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل أخطاء إدخال البيانات.

- تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة ما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.