فيلم «تاج» لتامر حسني يحقق 44 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

حقق الفنان تامر حسني نجاحا كبيرا بفيلمه «تاج»، الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي المختلفة، وحقق الفيلم أمس الأربعاء ما يقرب من 153 ألف جنيه.

إيرادات فيلم تاج لـ تامر حسني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ تامر حسني استطاع تحقيق 44 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلمه منذ طرحه بدور العرض السينمائي، ولازال تامر ينافس داخل موسم الصيف ويتصدر المراكز المتقدمة.

عرض فيلم تاج في أمريكا وكندا

وبسبب النجاح الكبير الذي حققه الفيلم، أعلن الفنان تامر حسني عرض الفيلم في أمريكا وكندا، وعدد أخر من الدول الخارجية.

شخصية تامر حسني في فيلم تاج

ويجسد الفنان تامر حسني من خلال فيلم تاج شخصية سوبر هيرو، والتي ينقذ البشر من الشر الموجود، والحوادث التي تحدث، لكن المفاجأة أن شقيق «تاج» يظهر، وهو الوجه الآخر والشرير منه، ويحاول أن يدمر ويفسد، لكن «تاج» يحاول أن يحجم مما يفعله شقيقه.

فيلم تاج يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم تامر حسني، ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبد الجليل، وهالة فاخر، وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.