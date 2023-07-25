«الشباب والرياضة» تنهي إجراءات منح درجات الحافز الرياضي لعام 2023

أنهت وزارة الشباب والرياضة إجراءات منح درجات الحافز الرياضي لعام 2023، تمهيدا لإرسالها إلى وزارة التربيه والتعليم، والتي بدورها تقوم بإرسالها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب تنسيق القبول بالجامعات، لإضافتها لنتيجة طلاب الثانوية العامة.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحافز لتفوقهم الرياضي هذا العام يبلغ 873 طالباً وطالبة، وهم الحاصلين على بطولات على المستوى المحلي والعربي والإفريقي والعالمي.

ضوابط منح درجات الحافز الرياضي

ويتم منح درجات الحافز الرياضي للاعبي الاتحادات الرياضية ولاعبي اللجنة البارالمبية المصريه ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 130 لسنه 2017، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 308 لسنة 2020، وقرار شيخ الأزهر الشريف رقم 1630 لسنة 2019، وقرار وزير التربية والتعليم رقم 206 لسنة 2016، وذلك هذا العام لـ37 اتحادا رياضيا أوليمبيا وغير أوليمبي، إضافة إلى ألعاب اللجنه البارالمبية.

وتضاف درجات الحافز الرياضي إلى المجموع الكلي بنتيجة الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات المعادله و الدبلومات الفنيه و طلاب الأزهر الشريف.

تسليم نسخة من أسماء المستحقين للحافز الرياضي إلى مكتب التنسيق

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية بداية كل عام دراسي لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجه أبنائها اللاعبين على كل الأصعدة والمستويات، ومتابعة كافة البطولات المستحقة لدرجات التفوق الرياضي، لضمان منح الحافز لمستحقيه مع تقديم كافة أوجه الرعاية والتحفيز والدعم للابطال المتفوقين رياضياً.

وتعكف الوزاره فى الوقت الراهن على تسليم نسخة من أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي إلى مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة والأزهر الشريف، كما يُجرى طباعة شهادات الحافز الرياضي لتسليمها لهؤلاء الطلاب عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة واستلام بيان النجاح.