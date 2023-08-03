شروط المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة في جامعات مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شروط وضوابط التقدم للحصول على المنح الدراسية للعام الجامعي 2023/ 2024، بالتعاون بين المحافظة وعددا من الجامعات الخاصة والأكاديميين العلمية، حيث جرى وضع الشروط والضوابط الخاصة بالمنح الدراسية للحصول عليها.

شروط الحصول على منح جامعية

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن شروط التقدم للحصول علي منح الجامعات للطلبة من مطروح كالتالي:

- أن يكون الطالب المتقدم للحصول على منح الجامعات من مواليد مطروح وحاصل على الشهادة الثانوية من مطروح للعام الدراسي الحالي، وبالنسبة لغير مواليد مطروح الحصول على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية من مطروح.

- أن يكون الطالب من أبوين مصريين و بطاقة الرقم القومى إقامة بمطروح.

- الحصول على نسبة 80 % كحد أدنى لطلبة علمي علوم، و 70 % لطلبة علمى رياضيات وأدبي.

- أن لا يكون الطالب تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية طب، وطب أسنان، وصيدلة، وعلاج طبيعي، وهندسة، أو يكون مجموعه الكلى يؤهله للالتحاق بهذه الكليات إلا أنه لم يقم باستكمال كافة الرغبات من تلك الكليات.

كيفية التفاضل بين الطلاب المتقدمين للحصول على المنح

وأضاف محافظ مطروح في بيان أن المعيار الأساسي والتفاضل بين الطلاب هو المجموع، ويتم ترشيح الأعلى ثم النزول تدريجياً، وحال التساوي في المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد المؤهلة للكلية، علماً بأنه فى حالة عدم اجتياز الطالب الاختبار بالجامعة المؤهل للحصول على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحه لمنحة أخرى.

وأوضح أنه في حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية التي يتم الترشيح لها بناءاً على رغبته يتحمل الطالب الجزء المتبقي من قيمة المنحة دون الرجوع إلى المحافظة في هذا الشأن، وليس له الأحقية في الترشح لكلية أخرى حال ورود منح مجانية، كما أن الإقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة أي مصروفات أو رسوم.

إرجاء المنح الجامعية

وأشار محافظ مطروح إلى أنه حال حصول الطالب على المجموع المؤهل للحصول المنح الجامعية وأبدى رغبته بالإرجاء يتم تقديم اعتذار عنها، وحال عدم وجوده بالمحافظة يمكن الاعتذار تليفونياً برسالة على هاتف رقم 01018999149، كما يتم الإعلان عن المنح التى ترد إلى المحافظة تباعاً على الموقع الرسمي للمحافظة، ويفتح التقدم للحصول على المنح مجاناً دون أي رسوم.

كما يتم تقديم أصول الأوراق للإطلاع عليها، وتقديم بيان نجاح ممهور بخاتم شعار الجمهورية من شهادة الثانوية العامة من مديرية التربية والتعليم، وتقديم بيان نجاح معتمد من المدرسة أو من الإدارة التعليمية للشهادة الابتدائية والإعدادية، وصورة بطاقة الرقم القومى، واستيفاء النموذج المعد لذلك، ويتم فتح باب التقدم للمنح الدراسية من اليوم التالي لظهور نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق ولمدة أسبوع، ويمكن النظر فى فتح باب التقدم مدة أخرى حال الاحتياج، كما يتم تقديم التظلمات بطلب رسمي برسم يمقدم باسم سكرتير عام محافظة مطروح، بعد الإعلان عن نتيجة كل منحة خلال 24 ساعة.